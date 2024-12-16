Конкурс для мам особенных детей прошел в Егорьевске

В культурно-досуговом центре «Новый» прошел конкурс «Особенное материнство „Моя суперсила“. На протяжении нескольких лет этот конкурс проводится для мам детей с ограниченными возможностями здоровья. Идея его организации принадлежит Евгении Бокаревой, которая сама воспитывает особенного ребенка, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пока мамы за кулисами готовились к конкурсу, дети участвовали в мастер-классах. Здесь была возможность научится играть на барабанах от руководителя студии «MusicRooms», а также изготовить ёлочные украшения своими руками.

Первым туром конкурса для мам стала «Визитка». В ней они поделились со зрителями своими увлечениями, а их близкие рассказали в чем суперсила каждой участницы конкурса. Среди конкурсанток этого года были многодетные мамы, волонтёры, активисты общественных организаций, а также участники движений по поддержке бойцов специальной военной операции.

Во время второго тура конкурса — дефиле — мамы предстали в разных сценических образах от женщины-кошки до Мэри Поппинс.

Решающий тур под названием «Супер талант» помог участницам проявить свои творческие способности. Они читали стихи собственного сочинения, смешили зрителей стендапами, исполняли песни и танцы, а помогали им в этом их дети. Выступления оценивало жюри, председателем которого стал член Союза кинематографистов, актер Сергей Бачурский. Он отметил, что каждая участница конкурса достойна высших похвал, а также счастья и уважения окружающих людей. Ведь эти женщины вкладывают силы в воспитание особенных детей и делают все, чтобы жизнь ребят была счастливой.

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