Конкурс «Бюджет для граждан» стартовал в Москве

В Москве стартовал ежегодный конкурс проектов «Бюджет для граждан». Его участникам предстоит сделать просветительские веб-сайты, Telegram-каналы, познавательные ролики, а также мультфильмы и придумать занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на сайте мэра столицы России .

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова рассказала, что заявки принимают до 30 мая. В 2025 году появилась номинация для тех, кто хорошо разбирается в технологиях и ИИ. Она называется «Бюджет и инновации: технологии будущего».

В 2025 году в конкурсе будет 11 номинаций. В восьми смогут поучаствовать физические лица, и в трех юридические.

Департамент финансов города Москвы проводит «Бюджет для граждан» в 12-й раз.