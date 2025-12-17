Конкуренция с экраном: как порнография влияет на восприятие отношений

«В парах чаще возникают претензии к внешности, технике, желанию и частоте секса, повышается риск конфликтов и измен. Особенно разрушительно действует скрытое потребление, когда один из партнеров регулярно смотрит порно и не говорит об этом: накапливаются обида, подозрительность, ощущение конкуренции с экраном», — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что есть и более прямые последствия. У молодых мужчин на фоне тяжелого потребления порно врачи фиксируют рост сексуальных проблем — от трудностей с возбуждением до эректильной дисфункции при контакте с реальным партнером. Часть работ прямо связывает хронический просмотр порно с нарушениями эрекции и преждевременной эякуляцией, а также с ростом тревоги и неуверенности в себе в сексуальных ситуациях.

В опросах молодые люди нередко признаются, что им сложно поддерживать возбуждение без специфичных «сценариев» из роликов и что реальный секс кажется «слишком простым» или недостаточно ярким по сравнению с тем, что они видят на экране.

По словам эксперта, для молодых девушек и женщин риски иные, но не менее серьезные. Порно часто транслирует завышенные требования к внешности и выносливости, сценарии жесткого секса и неравных ролей. Исследования европейских ученых показывают, что популярность насильственных сцен в порнографии связана с нормализацией удушения и других опасных практик у подростков и молодых взрослых: часть партнеров считает такое поведение «обычным» или «ожидаемым», даже не обсуждая согласие. В результате реальный опыт может оказываться травмирующим, а доверие к отношениям — подорванным.

Еще один важный аспект — дети и подростки. Психологи отмечают, что чрезмерный или неконтролируемый просмотр порнографического контента часто связан с одиночеством, трудностями в регулировании эмоций и нехваткой поддержки. В России оборот порнографии регулируется уголовным законодательством. Для родителей это сигнал не только ставить технические ограничения, но и говорить с ребенком о сексе, границах и уважении, чтобы подросток не учился близости по роликам из интернета.

Главная мысль, на которую обращают внимание специалисты: порнография сама по себе не «ломает» человека мгновенно, но при регулярном потреблении и отсутствии живых, близких отношений способна незаметно переписать сценарии поведения, исказить ожидания от партнерства и снизить качество жизни, заключила Красова.

