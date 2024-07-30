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Путешественник Конюхов пробыл на льдине рекордные 21 день

Российский путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд, пробыв в одиночку на льдине на Северном полюсе 21 день, пишет ТАСС .

«Конюхов провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые прошел 239 км», — сообщили агентству в пресс-службе Международного центра путешествий Конюхова.

Путешественник сейчас находится на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

Расстояние от Северного полюса во время дрейфа российского путешественника составляло от 95 до 113,66 км.

В конце прошлого года Конюхову исполнилось 72 года.