Конфликт педагога и директора школы в Оренбургском районе получил продолжение

Директора школы под Оренбургом, «травящую» учителей, не отстранят от работы

Представители управления образования встретились с учителем из школы Оренбургского района, которая заявляет о давлении со стороны директора. По словам педагога, оснований для отстранения руководителя не нашли, сообщает 56orb.ru .

Конфликт между педагогом и директором школы в Оренбургском районе получил продолжение. Учитель, проходящая свидетелем по уголовному делу против руководителя, рассказала о встрече с представителями управления образования.

«Мне было сказано, что директора отстранять нет никаких оснований», — сообщает учитель.

По словам педагога, разговор носил формальный характер и не привел к конкретным решениям. При этом она поблагодарила сотрудников управления за корректный подход.

«Я благодарна управлению образования, что они не поддерживают политику предыдущих начальников, когда на учителей, которые писали жалобу, направляли все свое внимание, выставляли некомпетентными. В данном случае этого нет», — отметила девушка.

В Оренбургском районе между преподавателем и администрацией образовательного учреждения возник спор. Учитель выступает в роли свидетеля по уголовному делу, возбужденному против директора школы. По словам педагога, она испытывает постоянное давление со стороны своего руководства. По версии следствия, директор систематически издавала приказы о премировании заместителей, однако сотрудники возвращали деньги руководителю. Следствие считает, что таким образом она присвоила 64 тысячи рублей.

