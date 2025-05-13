Конференцию в честь 100-летия кончины святителя Тихона провели в Подмосковье

В Московской области провели конференцию в честь 100-летия блаженной кончины святителя Тихона. В ней приняли участие богословы, священнослужители, историки, педагоги, эксперты, представители общественных и молодежных организаций, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На мероприятии выступили известные профессоры, доктора и кандидаты наук. Спикеры рассказали о жизни святейшего Патриарха Тихона, о его выдающимся вкладе в сохранение ценностей РПЦ.

Конференцию провели в рамках серии мероприятий к празднованию 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, оно широко отмечается в РФ. Мероприятие организовали при участии министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

Духовный лидер

От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева приветственный адрес к участникам конференции зачитал зампредседателя правительства региона Вячеслав Духин.

«Святитель Тихон — выдающийся духовный лидер, который оставил неизгладимый след в истории России. Избранный патриархом в 1917 году в условиях гражданской войны, революции и разрухи, он сохранил главные ценности Русской православной церкви, активно заботился о духовных нуждах верующих, помогал бедным, спасал людей от голода, поддерживал сирот», — говорится в обращении главы региона.

Там отмечается, что святитель Тихон стойко перенос гонения и стал символом мужества, олицетворением мученического подвига и преданного служения избранному делу.

Как отметил губернатор в послании, труды и пасторский пример Патриарха Московского и Всея Руси Тихона и сейчас продолжают вдохновлять православный мир. Воробьев высказал уверенность, что конференция, посвященная 100-летию со дня его кончины, поспособствует сохранению исторической памяти, даст более четкое представление о его вкладе в развитие РПЦ и влиянии на духовную жизнь русского народа.

Тихон взошел на патриарший престол в один из самых сложных периодов в истории церкви. Несмотря на гонения христиан, он активно поддерживал верующих, проводил крестные ходы и службы в храмах. Всего за семь лет патриарх совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений. Он пережил несколько покушений, многочисленные допросы, арест, но смог стойко перенести все страдания. Во многом благодаря его преданности служению и личному мученическому подвигу РПЦ смогла сохранить главные ценности.

Прославление новомученика

Патриарх скончался 7 апреля 1925 года в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1989 году он был канонизирован Архиерейским собором.

«Святитель Тихон имеет чрезвычайно важное значение для каждого из нас. Он показал, что если мы будем верить Богу, хранить верность нашей церкви, нашему Отечеству, то никакие угрозы, сложности, страдания не смогут нас поработить и сломить, — отметил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Он обратил внимание, что празднуется 100-летие блаженной кончины святителя Тихона. При этом не радуются его смерти, а подобно тому, как верующие прославляют Христа Спасителя, воскресшего из мертвых, также сейчас прославляют и новомучеников.

«Мы говорим, что они победили смерть, что жизнь победила смерть. Поэтому я всех поздравляю с этим замечательным событием и сердечно благодарю руководство Московской области, которое помогло нам провести эту конференцию», — добавил митрополит Крутицкий и Коломенский.

Благотворительность

Конференция состоялась в православном просветительском центре «Усово-Спасское» в историческом Императорском имении Ильинское-Усово в Одинцовском округе. Здесь много лет работает Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». С 2011 года он занимается реализацией научно-практических программ в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия.

«Патриарх Тихон очень многое делал для укрепления православной веры, сохранения Русской церкви. 12 июня в Перми Фонд „Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество“ примет участие в крупном форуме, посвященном памяти святителя. Продолжим нести знамя почитания исповедников и новомучеников Церкви Русской. Мы и наши сподвижники, единомышленники в разных регионах России объединяют усилия для дальнейшего просвещения молодежи и милосердного служения ближним во Славу Божию», — отметила председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Завершил мероприятие концерт духовной музыки в исполнении праздничного хора Спасского храма села Усово под управлением регента Владимира Губского.