Конференция «Назад в будущее» прошла в Национальном центре «Россия» в Москве

Конференция «Назад в будущее» прошла в Национальном центре «Россия» в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений. Организаторами мероприятия выступило Общероссийское общественное движение «Сорок Сороков» при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям церкви со СМИ и обществом, сообщает пресс-служба общественного движения.

Конференция стала центральным местом для дискуссий в рамках VI направления «Взаимодействие церкви с государственными и общественными структурами, а также со СМИ». В нем приняли участие свыше 60 выдающихся спикеров и более 1 тыс. человек, включая представителей духовенства, чиновников, депутатов, известных спортсменов, общественников и экспертов в области демографии, культуры и образования.

Конференция была посвящена осмыслению путей реализации указа президента России № 309 «О национальных целях развития РФ» через обращение к тысячелетнему историческому и духовному опыту государства.

Открыло конференцию пленарное заседание на тему «Формирование будущего на основе тысячелетних духовно-нравственных ценностей». В нем выступили такие спикеры как зампред Госдумы Анна Кузнецова, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, а также главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков.

Модератором пленарного заседания выступил координатор-основатель общероссийского движения «Сорок Сороков», председатель движения «Семья», режиссер и композитор Андрей Кормухин.

Фото - © Общероссийское общественное движение «Сорок Сороков» Фото - © Общероссийское общественное движение «Сорок Сороков» Фото - © Общероссийское общественное движение «Сорок Сороков» Фото - © Общероссийское общественное движение «Сорок Сороков» Фото - © Общероссийское общественное движение «Сорок Сороков» Фото - © Общероссийское общественное движение «Сорок Сороков»

«Президент поставил задачу народосбережения как национальную цель. Сегодня ее может поставить себе только суверенное государство, имеющее на это право. Россия такое право отстояла. Наша политика по защите семьи и традиционных ценностей, закрепленная в указе № 809, — это ответ на внешнюю экспансию и гарантия стабильного будущего для наших детей», — сказала Кузнецова.

Затем на мероприятии обсуждали практические механизмы воплощения идей, озвученных на пленарном заседании. Дискуссии разделили на 6 тематических сессий: «Семья: Преодоление ментальности эгоцентризма и возрождение ментальности соборности в семье»; «Православие и спорт: Формирование духовно-нравственных ориентиров в спорте»; «Земля, дом, дети — три кита демографического роста: Роль индивидуального жилищного строительства в поддержке рождаемости»; «Будущее молодежи: Формирование новой молодежной политики на основе традиционных духовно-нравственных ценностей»; «Возрождение культурного поля Святой Руси. Обратная перспектива, как принцип современной культуры» и «Роль предпринимателей-традиционалистов в возрождении Святой Руси».

Конференция прошла при полной поддержке курса президента РФ и полностью соответствовало концепции Национального центра «Россия» как площадки диалога и созидания будущего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.