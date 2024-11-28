Конференция инвалидов войны в Афганистане прошла в Егорьевском комплексном центре

Встреча боевых друзей на протяжении 9 лет является доброй традицией Егорьевского комплексного центра. На конференции собрались представители районных организаций и ветеранов боевых действий из 8 муниципальных образований Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Это особенное событие для ветеранов войны в Афганистане, которые собираются вместе, чтобы пообщаться, вспомнить прошлое и обсудить проблемные вопросы. Встречи этих боевых товарищей пронизаны чувствами крепкого братства, верной давней дружбы и памяти о погибших собратьях. Коллектив Центра прилагает все усилия, чтобы эти встречи проходили в комфортной атмосфере и помогали не только общению, но и были полезны для здоровья и благополучия участников.

Для участников областной конференции специалисты центра подготовили обширную программу. Большая часть мероприятия была отведена именно оздоровительным и реабилитационным процедурам в современном физиоблоке Центра. Для ветеранов войны в Афганистане, которые столкнулись с боевыми ранениями и травмами, актуальным является вопрос сохранения и поддержания здоровья, так боевые раны с возрастом дают о себе знать все чаще и чаще. Все желающие прошли экспресс-диагностику здоровья на биоанализаторе, пообщались с врачом-терапевтом и получили индивидуальные рекомендации. С целью психологической реабилитации, что тоже немаловажно, ознакомились с уникальной методикой — медитативной практикой «Поющие тибетские чаши».

Практическая часть конференции была посвящена вопросам повышения уровня социальной защищенности инвалидов войны, участников боевых действий, членов их семей. Открыл конференцию председатель московской областной организации инвалидов войны в Афганистане «Подмосковье» Борис Конончук.

Замглавы городского округа Егорьевск Наталья Леликова обратилась к собравшимся с приветственной речью.

На конференции обсудили актуальные вопросы поддержания здоровья, реабилитации и социальной поддержки ветеранов боевых действий. Важно, чтобы ветераны получали не только медицинскую помощь, но и социальную поддержку, чтобы они чувствовали себя защищенными и уверенными в будущем.

«Такие мероприятия у нас проходят регулярно, потому что вопросы общения с ветеранами и вопросы реабилитационных мероприятий актуальны в любое время. Контингент ветеранов не молодеет, и то, насколько хорошо и душевно относятся к этим людям, продлевает им жизнь!» — отметила врач восстановительной медицины Догорян Виктория.

Большой интерес вызвало выступление главного врача Центра восстановительной терапии им. М. А. Лиходея.

Директор центра, Депутат совета депутатов Лидия Головушкина в процессе общения подчеркнула важность оказания помощи ветеранам, она предложила всестороннюю поддержку со стороны учреждения.

Встреча боевых друзей и областная конференция в Егорьевском центре стали еще одним подтверждением того, что дружба и поддержка помогают преодолеть любые трудности.

Завершилось мероприятие концертной программой с участием творческих коллективов получателей услуг центра. Свой музыкальный подарок собравшимся адресовал автор-исполнитель, обладатель национальной премии «Марка № 1 в России» в творческой номинации «Моя Марка» Макс Лидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.