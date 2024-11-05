Региональная экологическая научно-практическая конференция школьников Южного Подмосковья состоится 9 ноября на двух площадках: в здании институтов ИФХиБПП РАН и ИФПБ РАН (ул. Институтская, д. 2) и «БиоТех-Пущино».

В 26 раз соберутся юные исследователи и ведущие ученые, для того чтобы обсудить новые решения экологических проблем современности. Уже подано более 50 заявок.

У участников конференции будет замечательная возможность не только представить свои доклады в здании Института фундаментальных проблем биологии и Института физико — химических и биологических проблем почвоведения, где запланирована работа секций, но и побывать на базе опытно-образовательной площадки «БиоТех — Пущино» на мастер-классах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.