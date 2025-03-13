Кондитерская в Егорьевске увеличит производство на 25% благодаря новому оборудованию

На кондитерской фабрике «Победа» в Егорьевске наращивают темпы производства и объемы продукции. На предприятии запустили две новые упаковочные машины и расширили линию по разливу плиточного шоколада. Теперь она способна производить до 8 тонн продукции в час, сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря новому оборудованию объем производства увеличится на 25%, а в сутки здесь будут выпускать 40 тонн шоколада. Это позволит создать 20 новых рабочих мест.

Оборудование осмотрели глава муниципального округа Дмитрий Викулов и председатель местного Совета депутатов Михаил Лавров. Они также наградили сотрудников за добросовестный труд и значительный вклад в развитие нашего округа в сфере экономики.

«Несмотря на то, что фабрике „Победа“ всего 25 лет, она достигла колоссальных успехов. В ответ на вызовы времени и с целью обеспечения потребностей внутреннего рынка, в феврале 2022 года компания направила курс на переоснащение оборудования для производства импортозамещающей продукции», — отметил глава м. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Для дальнейшего расширения в рамках программы «Земля за 1 рубль» кондитерской фабрике предоставили земельный участок под строительство нового производственно-складского комплекса. Здесь планируют создать ассортимент вафельных изделий, печенья и батончиков без глютена и сахара, а также протеиновых батончиков и пасты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.