Кондитер из Подмосковья установила два мировых рекорда на выставке «Россия»

8 июля, в день официального закрытия выставки-форума, в павильоне «Сервис.Техноград» Надежда Платонова в составе команды кондитеров из 30 регионов России создала самый большой торт в виде флага России, сообщает пресс-служба администрации горокруга Пушкинский.

Размер сладкого государственного символа — 6 на 4 метра, его вес — более 1,5 тонн. Уникальный торт, по словам создателей, символизирует единство и гордость за страну.

Грандиозный проект был реализован вместе с известными кондитерами Мариной и Максимом Синицкими. Рекорд был зафиксирован Международной книгой рекордов «Интеррекорд» на торжественном мероприятии.

Вторым рекордным творением стал самый высокий антигравитационный торт в виде ромашки, он создан в честь праздника — Дня семьи, любви и верности. Высота шедевра — более 2 метров.

Торт поражает воображение, поскольку массивные съедобные соцветия не падают и не перевешивают конструкцию. Секрет антигравитационного торта — в специальном встроенном каркасе. Благодаря ему массивные цветы словно парят в воздухе. Десерт выглядят необычно. Но от кондитера требует профессионализма и знания секретов мастерства.

Для Надежды Платоновой это не первая яркая победа. В 2023 году она стала финалисткой пятого сезона кулинарного шоу «Кондитер». Надежда — врач лабораторной диагностики Пушкинской больницы и многодетная мама. Кондитерским делом увлеклась в декретном отпуске. Сейчас у нее своя онлайн-школа.

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