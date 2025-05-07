Комплексное благоустройство дворовой территории обсудили с жителями в Павловском Посаде

6-го мая первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел встречи с жителями в рамках пеших обходов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В администрацию округа обращались жильцы дома 60 по улице Кирова с вопросом модернизации детского игрового комплекса и необходимостью организации дополнительного проезда на дворовую территорию.

«Сегодня совместно с жителями и коллегами из управления благоустройства обсудили план проведения работ дворовой территории. 12-го мая будет организован выезд подрядной организации для определения и согласования вопроса по устройству дополнительного проезда на территорию двора. Далее внесем изменения в схему благоустройства и приступим к выполнению работ», — сказал Филипп Александрович.

По адресу улица Южная, дом 30 взяли в работу обращения граждан по ремонту детского игрового комплекса и дефициту парковочных мест во дворе многоквартирного дома.

«Сотрудникам МБУ „Благоустройство“ до 13-го мая поручено устранить все недочеты по детской площадке: окраска элементов игрового комплекса, ремонт качелей, привести в надлежащее состояние песочницу. По устранению дефицита парковочных мест также найдем решение — включим данную территорию в адресный перечень дополнительных работ», — отметил Филипп Ефанов.

Также, в рамках пешего обхода территорий, Филипп Ефанов встретился с жительницей дома 56, по улице Павловская.

«Главный вопрос, волнующий жителей данного района, является безопасное пешеходное передвижение вдоль автомобильной дороги. Внесем в план ремонта на 2026 год дорожное полотно с устройством тротуара по улице Павловская», — сказал Филипп Александрович.

Напоминаем, что задать интересующие вопросы можно по телефону Горячей линии Главы: 2-99-03. Записаться на личный приём можно по телефону: 2-99-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.