Комплекс мер по предотвращению травм обсудили в Мытищах
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
25 ноября принимаемые меры по предупреждению травмирования жителей в зимний период стали одной из ключевых тем оперативного совещания, прошедшего в администрации городского округа Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что в зимний период повышается риск травматизма, поэтому чтобы максимально предотвратить его, профильные специалисты проводят ряд организационных мероприятий.
Пожарная безопасность:
- Проводится информационная работа — встречи со старостами и населением сельских территорий;
- В 44 025 квартирах проверено газовое оборудование;
- В 121 квартире организована бесплатная замена гибкой подводки газоснабжения;
- 164 пожарных извещателя установлено в 39-ти многодетных семьях (с 2020 по 2025 год — 2460 извещателей).
Безопасность на водоемах:
- С 15 ноября проходит месячник безопасности людей на водных объектах в зимний период
- Сотрудники ГИМС МЧС и водный отдел полиции осуществляют ежедневное патрулирование крупных водохранилищ
- С наступлением холодов будет осуществляться мониторинг толщины льда на крупных водоемах г. о. Мытищи
- На всех потенциально опасных местах вблизи водных объектов размещены 65 табличек с информацией о запрете выхода на лед
Профилактика детского травматизма:
- Проведение лекций в образовательных учреждениях;
- Выявление и закрытие потенциально-опасных стихийных горок;
- Проверки предприятий, реализующих пиротехническую продукцию.
Кроме этого, мытищинцам напомнили о важности соблюдения мер личной безопасности и строго контроля за детьми. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Службу спасения по телефону 112.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.