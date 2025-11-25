сегодня в 20:40

Комплекс мер по предотвращению травм обсудили в Мытищах

25 ноября принимаемые меры по предупреждению травмирования жителей в зимний период стали одной из ключевых тем оперативного совещания, прошедшего в администрации городского округа Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что в зимний период повышается риск травматизма, поэтому чтобы максимально предотвратить его, профильные специалисты проводят ряд организационных мероприятий.

Пожарная безопасность:

Проводится информационная работа — встречи со старостами и населением сельских территорий;

В 44 025 квартирах проверено газовое оборудование;

В 121 квартире организована бесплатная замена гибкой подводки газоснабжения;

164 пожарных извещателя установлено в 39-ти многодетных семьях (с 2020 по 2025 год — 2460 извещателей).

Безопасность на водоемах:

С 15 ноября проходит месячник безопасности людей на водных объектах в зимний период

Сотрудники ГИМС МЧС и водный отдел полиции осуществляют ежедневное патрулирование крупных водохранилищ

С наступлением холодов будет осуществляться мониторинг толщины льда на крупных водоемах г. о. Мытищи

На всех потенциально опасных местах вблизи водных объектов размещены 65 табличек с информацией о запрете выхода на лед

Профилактика детского травматизма:

Проведение лекций в образовательных учреждениях;

Выявление и закрытие потенциально-опасных стихийных горок;

Проверки предприятий, реализующих пиротехническую продукцию.

Кроме этого, мытищинцам напомнили о важности соблюдения мер личной безопасности и строго контроля за детьми. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Службу спасения по телефону 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.