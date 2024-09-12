Компьютеры из Фрязина отметили в рейтинге лучшего оборудования для работы

Компьютеры, выпущенные в городе Фрязино на производственном предприятии ООО «Инферит», стали частью престижного рейтинга лучшего оборудования для работы, что подчеркивает высокое качество и конкурентоспособность продукции данной компании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аналитики из известного информационного издания «Компьютерра» провели детальное исследование отечественного рынка производителей персональных компьютеров, мониторов и ноутбуков, используемых в офисах, и, как результат, составили рейтинг наилучшего оборудования для рабочих процессов.

Российский вендор «Инферит» уверенно вошел в число лидеров рынка, получив признание за свой лучший ноутбук, который был высоко оценен как по характеристикам, так и по производительности. Важно отметить, что компания заняла почетное второе место в рейтинге среди отечественных производителей ПК на 2024 год, имея минимальный отрыв от первого места, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции.

Дополнительно, «Инферит» выделяется на фоне других производителей лэптопов благодаря наивысшему показателю в категориях, связанных с объемом оперативной памяти: вендор предлагает ноутбук с самой большой оперативной памятью в размере 32 ГБ, что делает его отличным выбором для профессионалов, работающих с ресурсозатратными приложениями и задачами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в период с 2022 по 2024 годы по программе импортозамещения будут открыты 150 предприятий на территории Подмосковья.

«За 3 года мы откроем 150 предприятий по импортозамещению, в 2022 году было открыто 21 предприятие», — заявил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.