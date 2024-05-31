Компьютерный класс оборудуют в Зарайском Центре детского творчества

сегодня в 17:35

Проект по модернизации компьютерного класса Центра детского творчества Зарайска стал одним из победителей конкурса проектов инициативного бюджетирования Московской области в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Зарайск.

В его рамках в классе установят восемь новых компьютеров и мониторов, позволит создать более комфортные условия для обучения и развития технических навыков у детей.

«Благодаря поступлению новой техники ребята смогут гораздо глубже окунуться в мир техники, программирования и робототехники», — отметил глава округа Виктор Петрущенко.

В текущем году по городскому округу Зарайск по итогам конкурсного отбора проекта инициативного бюджетирования победителями также стали:

«Ремонт крыльца главного входа Авдеевского сельского дома культуры» и «Модернизация технического оснащения МАДОУ „Детский сад № 19 „Зернышко“.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.