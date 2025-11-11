Компетенции еще 3 замглав муниципалитетов оценили в правительстве Подмосковья

В Подмосковье прошла очередная серия собеседований заместителей глав муниципалитетов по жилищно-коммунальному хозяйству, где межведомственная комиссия проверила управленческие и отраслевые знания и навыки кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В состав комиссии вошли Министерство ЖКХ Московской области, Минэнерго Московской области, Минчистоты Московской области и Московский областной Учебный центр.

В первую очередь комиссия обратила внимание на уровень осведомленности об особенностях в сфере ЖКХ на территории конкретного округа.

Что еще оценивалось?

владение информацией о реализации приоритетных проектов региона

уровень планирования первоочередных мероприятий по госпрограммам Московской области

эффективность эксплуатации и ремонта объектов коммунального хозяйства

использование в работе новых информационных систем

качество подбора кадров

выстраивание коммуникаций с жителями.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что для эффективной работы необходима стабильная команда на местах. Поэтому в Подмосковье создан чек-лист профессиональных компетенций и проведена комплексная оценка как действующих руководителей, так и новых кандидатов. По ее итогу определена необходимость кадровых перемен и совместно с главами приняты соответствующие решения для укрепления муниципального звена.

На этот раз интервьюируемыми стали представители из Подольска, Долгопрудного и Дубны.

Последнего кандидата пригласили повторно, для того, чтобы он представил результаты по задачам, обозначенным комиссией ранее.

Цель мероприятий — создание сильной команды управленцев, способной решать все вопросы в соответствии с вызовами времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.