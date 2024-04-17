Компанию из Дмитровского округа оштрафовали за перевозку стройотходов

Дмитровский городской суд поддержал иск Минэкологии в отношении организации ООО «Мильтранс», осуществившей нелегальную перевозку строительных отходов, без наличия электронного талона. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что на 55-м км автодороги А-108 МБК в Дмитровском горокруге техническим средством «Автоураган» был зафиксирован грузовик, осуществлявший перевозку строительных отходов в кузове без наличия электронного талона.

«Выяснилось, что самосвал принадлежит компании ООО «Мильтранс». Инспектором эконадзора Минэкологии было направлено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, с которым организация не согласилась и подала апелляцию в суд», — отметил Фирсов.

Компания ссылалась на то, что указанное грузовое транспортное средство не перевозило в своем кузове стройотходы, однако суд счел доводы защитника неубедительными по причине опровержения их представленными фотоснимками, зафиксировавшими перевозку бетонного боя.

«Суд оставил постановление Минэкологии без изменения, а жалобу ООО «Мильтранс» без удовлетворения. Компания будет обязана выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.