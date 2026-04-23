Компания «Техноэкспорт» в Сергиевом Посаде провела экскурсию для бойцов СВО

Компания «Техноэкспорт» 22 апреля открыла двери для участников специальной военной операции, которые вернулись с фронта и проходят реабилитацию. Для гостей организовали экскурсию по производственным площадкам и подробно рассказали о работе предприятия. Участникам показали полный цикл изготовления продукции — от начальных этапов до выпуска готовых товаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.