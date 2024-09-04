Компания Подмосковья сможет приобрести оборудование после помощи бизнес-омбудсмена

Фото - © ГО МО "Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат"

В начале сентября текущего года начался прием заявок от подмосковных предприятий на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Согласно программе, компенсируется до 50% произведенных и подтвержденных затрат, но не более 20 млн рублей на одного получателя субсидии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного бизнес-омбудсмена.

Кондитерская фабрика из Химок решила принять участие в конкурсе и, самостоятельно заполнив электронную заявку на сайте профильного министерства, стала ожидать результат. Однако, вместо положительного решения по заявке пришел отказ.

За защитой своих прав и законных интересов руководство фабрики обратилось к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу. Изучив доводы заявителя и убедившись в корректности поданной ранее заявки на получение субсидии, бизнес-омбудсмен направил письмо в министерство инвестиций, промышленности и науки с просьбой повторно рассмотреть заявление компании.

В итоге предпринятых действий предприятие было допущено к участию в конкурсе. А буквально на днях стали известны и его результаты: кондитерская фабрика стала одним из победителей, получив истребуемую субсидию на приобретенное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.