Компания «Лебер» из Мытищ получила статус малой технологической компании

Компания «Лебер» из Мытищ включена в реестр малых технологических компаний. Этот статус подтверждает высокий научно-инженерный потенциал предприятия и его лидерство в разработке инновационных решений для городской среды.

В реестр МТК попадают только высокотехнологичные предприятия, обладающие собственными исследованиями и квалифицированными кадрами. «Лебер» реализует проекты на основе уникальных расчетов, инновационных материалов и строгих испытаний.

Директор по маркетингу Игорь Шаповалов отметил, что получение статуса стало результатом стратегии компании по цифровизации и созданию интеллектуальных игровых пространств. Новый статус открывает дополнительные возможности для масштабирования проектов и участия в крупных программах благоустройства.

Недавно игровое оборудование «Лебер» было отправлено в Бразилию для премиального жилого комплекса. Бразильские девелоперы выбрали российского производителя за надежность и дизайн продукции.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что компанию «Лебер» знают не только в России, но и за рубежом. Успехи предприятия включают экспорт в шесть стран, премию «Золотой медвежонок» и установку игровых комплексов на бульваре Ветеранов и проспекте Астрахова в Мытищах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что технологический потенциал «живет» в регионе и он важен для привлечения инвестиций.

«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев.