Компания «Лебер» из Мытищ получила статус малой технологической компании
Фото - © Компания «Лебер»
Компания «Лебер» из Мытищ, занимающаяся созданием объектов городского благоустройства, получила официальный статус малой технологической компании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Компания «Лебер» из Мытищ включена в реестр малых технологических компаний. Этот статус подтверждает высокий научно-инженерный потенциал предприятия и его лидерство в разработке инновационных решений для городской среды.
В реестр МТК попадают только высокотехнологичные предприятия, обладающие собственными исследованиями и квалифицированными кадрами. «Лебер» реализует проекты на основе уникальных расчетов, инновационных материалов и строгих испытаний.
Директор по маркетингу Игорь Шаповалов отметил, что получение статуса стало результатом стратегии компании по цифровизации и созданию интеллектуальных игровых пространств. Новый статус открывает дополнительные возможности для масштабирования проектов и участия в крупных программах благоустройства.
Недавно игровое оборудование «Лебер» было отправлено в Бразилию для премиального жилого комплекса. Бразильские девелоперы выбрали российского производителя за надежность и дизайн продукции.
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что компанию «Лебер» знают не только в России, но и за рубежом. Успехи предприятия включают экспорт в шесть стран, премию «Золотой медвежонок» и установку игровых комплексов на бульваре Ветеранов и проспекте Астрахова в Мытищах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что технологический потенциал «живет» в регионе и он важен для привлечения инвестиций.
«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев.