Компания «КАМПО» из Орехово-Зуева представила новое водолазное снаряжение
Фото - © АО «КАМПО»
На базе учебно-тренировочного центра ФГБУ «Морспасслужба» прошли демонстрационные спуски в модернизированном снаряжении СВУ-5 и СВВ, разработанном АО «КАМПО» г. Орехово-Зуево, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Оборудование получило ряд доработок для повышения надежности и удобства использования:
- Водолазные шлемы К5 и К5В из нержавеющей стали;
- Ласты ЛВ-3 «Косатка» с усиленной конструкцией за счёт увеличения толщины корпуса и установки металлических люверсов;
- Боты водолазные БВ-3 (исполнение 2) с улучшенной системой шнуровки для работы в сложных условиях.
Доработки успешно прошли лабораторные испытания и подтвердили свою эффективность в реальных условиях во время демонстрационных погружений.
Спуски были организованы в рамках стратегического партнерства Морспасслужбы с отечественными производителями для импортозамещения критически важных технологий. Результаты показали полное соответствие оборудования требованиям службы, что создаёт предпосылки для его внедрения в повседневную практику.
Участники мероприятия также обсудили вопросы обслуживания и оптимизации эксплуатации нового снаряжения.
