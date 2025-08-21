Компания «КАМПО» из Орехово-Зуева представила новое водолазное снаряжение

сегодня в 10:13

На базе учебно-тренировочного центра ФГБУ «Морспасслужба» прошли демонстрационные спуски в модернизированном снаряжении СВУ-5 и СВВ, разработанном АО «КАМПО» г. Орехово-Зуево, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Оборудование получило ряд доработок для повышения надежности и удобства использования:

Водолазные шлемы К5 и К5В из нержавеющей стали;

Ласты ЛВ-3 «Косатка» с усиленной конструкцией за счёт увеличения толщины корпуса и установки металлических люверсов;

Боты водолазные БВ-3 (исполнение 2) с улучшенной системой шнуровки для работы в сложных условиях.

Доработки успешно прошли лабораторные испытания и подтвердили свою эффективность в реальных условиях во время демонстрационных погружений.

Спуски были организованы в рамках стратегического партнерства Морспасслужбы с отечественными производителями для импортозамещения критически важных технологий. Результаты показали полное соответствие оборудования требованиям службы, что создаёт предпосылки для его внедрения в повседневную практику.

Участники мероприятия также обсудили вопросы обслуживания и оптимизации эксплуатации нового снаряжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.