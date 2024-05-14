Компания из Реутова начала производить уникальную краску для воздушных шаров

Заместитель главы городского округа Реутов Лилия Бабалова побывала на уникальном предприятии, расположенном в подмосковном Реутове. Группа компаний «Аэродизайн» с прошлого года реализуют инвестиционный проект по изготовлению латексной краски, сообщила пресс-служба главы округа Филиппа Науменко.

«Группа компаний „Аэродизайн“ уникальное предприятие, как для городского округа Реутов, так и для всего региона. Они начинали и продолжают развивать очень интересное направление, которое немного всех нас возвращает в детство, — это работа с воздушными шарами! Но главное, что производство не стоит на месте и постоянно развивается. Здесь производят полиграфическую продукцию, начиная от разработки дизайна до конечного продукта. В 2023 году компания приняла решение запустить производство латексной краски. „Аэродизайн“ стал единственным производителем данного продукта на территории РФ» Лилия Бабалова Заместитель главы городского округа Реутов

С 2002 года клиентами «Аэродизайна» являются «Вкусно и точка», «Динамо», «Cofix», «МТС», «Сбербанк» и многие другие.

Генеральный директор ООО «Ситидизайн», входящего в состав группы компаний, Алексей Жданов подчеркнул, что предприятие выполняет все виды работ по дизайну и полиграфии, также сейчас они могут осуществить лазерную резку и фрезеровку. В планах компании амбициозный проект по запуску производства воздушных шаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.