Компания из Раменского округа получила поддержку Гарантийного фонда Подмосковья

сегодня в 17:18

Московский областной гарантийный фонд продолжает предоставлять поручительства предпринимателям Подмосковья. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания «БАРТЕКС» — производитель вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий из Раменского округа — получила поручительство размером 10 млн рублей.

Поддержка Гарантийного фонда позволила предприятию получить кредит в банке на сумму 20 млн рублей. Кредитные средства компания вложит в модернизацию производства и приобретение нового оборудования, что позволит расширить ассортимент производимой продукции.

Продукция компании реализуется под брендом Senioru Seniora.

Узнать подробнее о работе Московского областного гарантийного фонда можно на сайте. (https://www.mosreg-garant.ru/ru/).

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.