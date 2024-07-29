Компания из Клина экспортирует в Азию свои технологии и уникальные станки

Компания «Гибкие соединения» готовит к открытию в Клину новый производственный цех точного литья, на котором будет производиться концевая арматура. Эта продукция во многом уникальна и будет служит целям импортозамещения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Производственные площади для нового цеха уже построены. На предприятии занято почти 90 человек. Инвестиции в проект составили уже более 150 миллионов рублей. О стадии реализации инвестпроекта генеральный директор- ООО Производственное предприятие «Гибкие соединения» Андрей Лапин рассказал Главе городского округа Клин Алене Сокольской в ходе ее рабочего визита на предприятие.

«Сейчас мы тестируем новое оборудование и готовим цех к запуску. Наша задача к началу будущего года выйти на объемы 20 т точного литья в месяц», — рассказал Андрей Лапин.

Компания «Гибкие соединения» производит большой спектр металлорукавов, применяемых в авиастроении (для Sukhoi Superjet new, MC-21, Ансат), автомобилестроении (МАЗ, Белаз, МоАЗ, Амкодор, Гомсельмаш, ЯМЗ, ЛиАЗ), атомной промышленности и металлургии. Компания включена в реестр ОПК и работает в рамках гособоронзаказа.

На старте своего развития предприятие работало на импортных станках, а затем начало заниматься их проектированием самостоятельно и сейчас каждый второй станок на «Гибких соединениях» — собственная разработка. Более того, станки, произведенные в Клину, и сейчас работают на предприятиях Китая, Тайваня, Италии, Саудовской Аравии, США. Прямо сейчас предприятие готовит к отправке в Индию свою новую технику.

«Всегда приятно слышать, что компания — крупный инвестор, производитель эксклюзивной продукции связывает с Клином свою стратегию и будущее развитие. Так, компания „Гибкие соединения“, ранее работавшая на арендованных площадях, сейчас приобрела помещения и строит в Клину новые цеха, корпуса и занимается увеличением оборота предприятия, расширением ассортимента продукции. Мы продолжим помогать компании, вовлекая ее в программы содействия бизнесу, предлагаемые Правительством Московской области и нашим муниципалитетом», — отметила Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровых сервисах по поддержке экспорта, которые готовятся к запуску.

«Если каждый из нас производит что-то маленькое, но важное, претендующее на экспорт, мы создадим <…> вместе с Российским экспортным центром платформу, на которую разные участники, представим, что их 15, могут положить в один контейнер свою продукцию и отправить в ту или иную страну. Сами по отдельности они не смогут этого сделать. Это первый сервис, который цифровой, запустим в этом году», — сказал Воробьев.