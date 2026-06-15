Компании Подмосковья пригласили на конкурс ИИ-решений до 20 июля

Прием заявок на федеральный конкурс «Развитие-ИИ» для малых предприятий открыт в Московской области до 20 июля 2026 года. Подать документы могут компании, разрабатывающие продукты и сервисы с применением технологий искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Фонд содействия инновациям проводит конкурс «Развитие-ИИ», направленный на грантовую поддержку малых предприятий с положительной деловой репутацией и опытом продаж наукоемкой продукции. К участию приглашаются компании, реализующие проекты по созданию продуктов, сервисов и решений с использованием искусственного интеллекта.

В рамках отбора рассматриваются проекты по нескольким направлениям. Среди них — фундаментальные языковые и мультимодальные модели ИИ для прикладных задач, компьютерное зрение, технологии распознавания и синтеза речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений.

Также принимаются разработки, связанные с перспективными методами искусственного интеллекта для автоматизации интеллектуальной и физической деятельности. Подробные условия и требования к участникам размещены на официальном сайте конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.