Компании Москвы разрабатывают уникальное оборудование для очистки воды

Столичные компании производят важнейшее оборудование для очистки воды, используемое в общественных пространствах и промышленности — пищевой, медицинской, фармацевтической, энергетической и горнодобывающей отраслях. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что при поддержке города предприятия наращивают мощности и расширяют линейку продукции.

«Производители оборудования для водоочистки выпускают большой спектр конкурентоспособной продукции: фильтровальное оборудование, озоновые системы, а также устройства для дезинфекции технической воды и промышленных стоков. Например, одно столичное предприятие разработало сгуститель для очистки оборотной воды, который применяется при добыче алмазов», — отметил Гарбузов.

Он добавил, что одна из компаний создала сгуститель для оборотной воды, применяемый при добыче алмазов, а другая — ультрафиолетовые системы для бассейнов и аквапарков.

Компания «НТЦ „Бакор“» разработала технологию очистки оборотной воды, применяемую на месторождении имени М. В. Ломоносова в Архангельской области, где добывают алмазы. Там были обнаружены сапониты — минералы, которые, с одной стороны, служат эффективным удобрением, но с другой — ускоряют износ оборудования и осложняют производственный процесс.

Предприятие создало сгуститель, предотвращающий повреждение техники мелкими частицами минералов и повышающий эффективность производства. Устройство спроектировано для эксплуатации на открытом воздухе и способно работать даже при экстремально низких температурах.

«Этот проект очень важен для нас, так как мы разработали уникальную технологию сгущения и выполнили все этапы работ, начиная от проектирования и заканчивая запуском, своими силами. Как следствие заказчик получил из одних рук готовое решение с технической и технологической гарантией», — сказал руководитель дивизиона «Обогащение и фильтрация» ООО «НТЦ „Бакор“» Александр Левин.

Он добавил, что такой подход максимально используется на всех проектах компании.

Другая московская компания XENOZONE предлагает разнообразные озоновые и ультрафиолетовые системы для очистки и обеззараживания воды в разных сферах — от подготовки питьевой воды до обработки промышленных стоков.

Недавно предприятие провело масштабную модернизацию, закупив современное оборудование, что позволило вывести на рынок новые продукты и заменить ушедшие иностранные бренды.

Среди новинок — ультрафиолетовые установки с лампами среднего давления, особенно востребованные в общественных бассейнах. Они эффективно обеззараживают воду и снижают негативное влияние хлорсодержащих реагентов.

Благодаря высокой мощности и производительности эти лампы подходят для объектов любого масштаба — от компактных джакузи до крупных спортивных бассейнов и аквапарков.