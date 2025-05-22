Во время заседания Государственной Думы разгневанный спикер Вячеслав Володин резко обратился к депутатам-коммунистам, упрекнув их в непоследовательности, сообщает «Царьград» .

Политик выразил недоумение по поводу неспособности представителей КПРФ определиться с оценкой личности Сталина. Он напомнил о том, как их политические предшественники, большевики, некогда переименовали город Царицын в Сталинград, а впоследствии, в 1961 году, прозвали его Волгоградом. Теперь же современные коммунисты выступают за возвращение городу названия, связанного со Сталиным.

«Кто сделал? Молчите. Сами сделали. А сейчас говорите: „Верните!“ Зачем переименовывали? Вы разочаровались в роли Сталина, вы его осудили. Ну тогда придерживайтесь этой линии. А если пересмотрели эту роль, то покайтесь. Ничего личного, коллеги», — отметил Володин, обращаясь к фракции КПРФ на заседании Госдумы.

Кроме того, спикер Госдумы упрекнул коммунистов в том, что они не распознали недостатки Бориса Ельцина. Он напомнил, что первый президент России начинал свою карьеру в качестве первого секретаря Свердловского обкома ЦК КПСС и постепенно продвигался по партийной лестнице, пока не занял пост председателя Верховного Совета РСФСР, затем президента РСФСР, а потом и президента Российской Федерации. Володин подчеркнул, что коммунисты могли бы предвидеть те негативные качества, которые Ельцин проявил, став главой государства.

Сегодня первому президенту России вменяют в вину две чеченские войны, некомпетентность правительства либералов в 90-е годы, экономические реформы, вызвавшие обнищание населения, несправедливую приватизацию, утрату значительной части государственных активов, зависимость от Запада и ослабление роли России на международной арене. Сам Борис Ельцин остался в истории как личность, страдавшая от алкогольной зависимости и произнесшая в американском конгрессе фразу: «Боже, храни Америку!».

В настоящее время либерально настроенная часть общества идеализирует 90-е годы и фигуру Ельцина, стремясь представить это время как период свободы и демократии. В Екатеринбурге даже создан Ельцин Центр — музейный и культурный комплекс, пронизанный ностальгией по этому периоду и пытающийся изобразить 90-е годы как чуть ли не самое благополучное время в истории России.

Известный режиссер Никита Михалков, автор программы «Бесогон», обвинил руководство Ельцин Центра в искажении исторических фактов и оправдании действий правительства демократов. По его словам, музей регулярно делает посетителям «инъекции разрушения самосознания».