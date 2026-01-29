Коммунальщики вывезли более 2 тыс кубометров снега со дворов и дорог в Клину

Более 100 сотрудников и 45 единиц техники «Чистого города» и местных РЭУ третий день очищают дворы и дороги Клина от последствий сильного снегопада.

С раннего утра коммунальные службы Клина продолжают уборку снега после сильного снегопада. За три дня с дворов, проезжих частей и микрорайонов города вывезли свыше 2 тысяч кубометров снега на специальный полигон.

Во дворе на улице 60 лет Комсомола и на улице 60 лет Октября экскаватор полностью очистил дороги и парковки до асфальта. Пешеходную зону вокруг большого пруда в 5-м микрорайоне обработали трактором с ковшом и противогололедными реагентами для безопасности жителей.

На улице Мира во дворах возле Клинской ДШИ тракторы расчистили дорожки для пешеходов и автомобилей, а главную дорогу, соединяющую улицы Гагарина и Мира с Бородинским проездом, посыпали песком. Также техника работала во дворах на улице К. Маркса и в городке Клин-5, а подъезд к дошкольному отделению гимназии имени Ушинского был полностью очищен.

В Талицах сотрудники с помощью грейдера и трактора с реагентами очистили дороги от снега. Работы по уборке продолжаются на всех участках города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.