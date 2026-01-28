сегодня в 15:02

Коммунальщики вывезли 700 кубометров снега с улиц Власихи в Подмосковье

В Власихе коммунальные службы вывезли около 700 кубометров снега после сильного снегопада. Работы контролировал глава округа Герман Потапчук.

Коммунальные службы Власихи заранее подготовились к снегопаду, освободив площадки для временного хранения снега. Благодаря этому новые осадки удалось оперативно убрать с городских улиц.

Глава округа Герман Потапчук лично проверил выполнение плана по вывозу снега и уборке микрорайонов. Вместе с руководством МБУ «ЖКХ и благоустройство» он осмотрел Школьный микрорайон, где сосредоточены основные силы бригад и техники.

Во время обхода глава округа дал поручения по устранению недочетов в уборке и обработке противогололедными материалами дорог, подъездов, пешеходных зон и остановок. Директор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Антипов пообещал устранить все замечания до конца дня.

С городских улиц уже вывезли 70 самосвалов снега, что составляет около 700 кубометров. В зимний сезон чистоту дорог, дворов и общественных пространств поддерживают около 20 единиц техники и ежедневно работают не менее 55 сотрудников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.