Коммунальщики Воскресенска устраняют последствия циклона Валли

Сильный снегопад, вызванный циклоном «Валли», 19 февраля осложнил ситуацию в Воскресенске. С раннего утра более 100 дворников и около 40 единиц техники расчищают дороги и дворы, обеспечивая безопасность жителей.

На регион обрушился мощный циклон «Валли». Снегопад и порывистый ветер стали серьезным испытанием для коммунальных служб округа. Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» с утра ведут непрерывную уборку снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.