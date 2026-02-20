сегодня в 17:59

Коммунальщики в Щелкове провели ночную уборку снега на улицах города

Коммунальные службы Щелкова вышли на ночную уборку снега на улицах Комарова и Центральной с 22:30 20 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ночь на 20 февраля коммунальщики Щелкова приступили к расчистке улиц от снега и наледи. Работы начались в 22:30 на улице Комарова, где специалисты очищали проезжую часть и пешеходные дорожки.

Для уборки были задействованы пять единиц техники, включая тракторы и грузовики для вывоза снега. Также снегоуборочные машины работали на Центральной улице. После механизированной очистки снег с обочин убирали вручную и с помощью мини-тракторов.

Коммунальные службы планируют продолжать уборку городских улиц и дворов до 6 утра. После трехчасового перерыва работы по расчистке снега будут возобновлены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.