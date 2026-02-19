Коммунальщики в Истре расчищают улицу 9-й Гвардейской дивизии

сегодня в 12:09

Коммунальные службы 19 февраля с утра убирают снег на улице 9-й Гвардейской дивизии в Истре. В разгар метели на проезжей части и тротуарах работают тракторы и дворники, организован вывоз снега.

С раннего утра на улице 9-й Гвардейской дивизии задействованы два трактора. Они расчищают проезжую часть и пешеходные зоны от обильных осадков, которые за ночь укрыли территорию плотным слоем снега.

Для оперативной уборки на месте дежурит грузовой автомобиль. В него загружают собранный снег и вывозят с улицы, чтобы не допустить образования сугробов и сужения дороги.

Одновременно у торгового центра два дворника очищают ступени и входные группы от снега и наледи. Эти работы позволяют снизить риск падений и обеспечить безопасный проход для посетителей.

Слаженные действия техники и работников демонстрируют готовность городских служб оперативно реагировать на непогоду.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.