Коммунальщики убирают снег в ЖК «Березки» Рузского округа с раннего утра

В жилом комплексе «Березки» в поселке Тучково Рузского округа коммунальные службы с пяти утра очищают территорию от снега после обильных снегопадов.

В ЖК «Березки» Рузского округа девять коммунальщиков вручную расчищают подходы к подъездам, а маневренный трактор убирает снег с проезжей части и парковки. Работы начались с раннего утра из-за сильных снегопадов, которые, по словам местных жителей, не наблюдались уже много лет.

Житель комплекса Роман рассказал, что автомобилистам приходится ежедневно очищать свои машины от снега, однако отметил заметную работу коммунальных и дорожных служб даже в сложных погодных условиях. По его словам, сотрудники ЖКХ и дорожные службы стараются оперативно справляться с последствиями снегопадов.

Коммунальные службы работают с пяти утра, а специалисты «Мосавтодора» продолжают уборку территории и в ночное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.