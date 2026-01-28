сегодня в 14:54

Коммунальщики Рузы вывезли снег из дворов после снегопада

Коммунальные службы Рузы 28 января очистили дворы Северного микрорайона от снега после второй волны снегопада.

В Рузском округе коммунальщики продолжают уборку дворовых территорий. После повторного снегопада специалисты заново расчистили пешеходные зоны, парковки и автомобильные дороги, формируя снег в большие кучи для последующего вывоза.

Собранный снег трактор аккуратно загружает в самосвалы, которые доставляют его на специально отведенные площадки. Во время работ коммунальщики проявляют осторожность, пропуская пешеходов и автомобили.

В Рузском округе уборкой снега занимаются 125 сотрудников «Благоустройства» с помощью 86 тракторов и малой снегоуборочной техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.