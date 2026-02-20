Коммунальщики Реутова ночью очистили остановки на Юбилейном

Коммунальные службы Реутова в три часа ночи начали расчистку остановок на Юбилейном проспекте после снегопада. Рабочие убрали снег и обработали площадки противогололедными материалами, чтобы обеспечить безопасную посадку пассажиров.

Пока снегоуборочная техника расширяла проезжие части основных магистралей, коммунальщики вышли на расчистку остановок общественного транспорта. Работы стартовали в 03:00. Специалисты убрали снег с посадочных площадок и привели в порядок павильоны, чтобы автобусы могли безопасно подъезжать к остановкам, а пассажиры — не стоять в сугробах.

В первую очередь очистили остановки на Юбилейном проспекте — одной из самых оживленных улиц города. После уборки поверхности обработали противогололедными материалами, чтобы предотвратить образование наледи в утренние часы, когда риск травматизма особенно высок.

Начальник отдела дорожного хозяйства Антон Варфоломеев сообщил, что снегопад продолжается, поэтому службы работают в усиленном режиме.

«Коммунальщики за сутки выходят на смену по несколько раз. После короткого отдыха они снова возвращаются на расчистку», — пояснил Варфоломеев.

По его словам, техника и рабочие будут задействованы до полной ликвидации последствий циклона «Валли». Снегопад в этот раз оказался интенсивнее предыдущих и значительно осложнил работу служб.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.