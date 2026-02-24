Коммунальщики расширили улицу Победы в Воскресенске 24 февраля

Коммунальные службы 24 февраля очистили и расширили проезжую часть на улице Победы в Воскресенске. Работы провела бригада МБУ «Благоустройство и озеленение» после мощных снегопадов в Подмосковье.

Бригада МБУ «Благоустройство и озеленение» работала на улице Победы в центре Воскресенска. Основной задачей стало расширение дороги после обильных снегопадов, осложнивших движение транспорта.

Грейдер разрушал плотную наледь и срезал снежные валы на обочинах. Снежные массы лаповый снегоуборщик загружал в кузова самосвалов, остатки убирал трактор. Всего задействовали шесть человек и семь единиц техники — грейдер, трактор, лаповый снегоуборщик и четыре самосвала.

На время работ на участке организовали реверсивное движение. Коммунальные службы работали без перерыва, чтобы как можно быстрее восстановить полноценный проезд и избежать заторов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.