сегодня в 12:42

Коммунальщики расчистили двор на улице Михалевича в Раменском

Бригада Раменской коммунальной службы «Содержание и благоустройство» с раннего утра 28 января очистила от снега двор на улице Михалевича.

Работы по уборке снега прошли во дворе домов №33–35 на улице Михалевича в Раменском. Сотрудники коммунальной службы начали расчистку в пять утра, уделив особое внимание тротуарам, проездам и детской площадке.

Начальник участка Валентина Карпова рассказала, что уже очищена контейнерная площадка, что позволило обеспечить доступ мусоровозов. По ее словам, приоритетом стало создание безопасных условий для прогулок детей и жителей микрорайона.

Местная жительница Елена Борисова отметила, что благодаря работе коммунальщиков жители могут свободно передвигаться по двору. Она поблагодарила сотрудников за оперативную уборку снега и поддержание порядка.

В период снегопада коммунальные службы переходят на усиленный режим работы. Для расчистки привлекается техника: тракторы, мини-погрузчики и грузовые машины. Собранный снег вывозят на специализированные площадки в Раменском.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.