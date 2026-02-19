сегодня в 13:38

Коммунальщики расчищают улицу Победы в Реутове после циклона

Снежный циклон, обрушившийся на Московский регион 19 февраля, осложнил дорожную ситуацию в Реутове. На улице Победы коммунальные службы задействовали более восьми единиц техники и бригады рабочих, чтобы обеспечить проезд и безопасность пешеходов.

Сильный снегопад и образование наката стали серьезным испытанием для дорожных служб. Одной из ключевых точек уборки стала улица Победы — одна из самых оживленных магистралей города. Работы здесь ведутся в усиленном режиме с 11:00.

На участке задействовано более восьми единиц специализированной техники — от малогабаритных машин для уборки парковок и тротуаров до комбинированных дорожных машин. Техника проходит колоннами, чтобы расширить проезжую часть и сдвинуть снежные валы к обочинам для последующего вывоза.

Параллельно дворники очищают остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к социальным учреждениям. Тротуары обрабатывают противогололедными реагентами. Улица остается проезжей, а работы продолжатся до стабилизации погодных условий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.