Коммунальщики Пущина расчистили бульвар Болотова после снегопада

сегодня в 15:19

Сотрудники «Комбината благоустройства» в Пущине 29 января очистили бульвар Болотова и пешеходные дорожки микрорайона «Г» от снега после циклона.

В Пущине продолжаются работы по ликвидации последствий недавнего снегопада. С раннего утра шесть сотрудников «Комбината благоустройства» с помощью пяти единиц техники, включая два КамАЗа, погрузчик, мини-трактор и роторный снегоуборщик, очистили бульвар Болотова и прилегающие пешеходные дорожки в микрорайоне «Г».

На 29 января запланирована уборка улицы Парковая в микрорайоне «В-35» и межквартальных проездов в микрорайоне «Д». Коммунальные службы продолжают расчистку подходов к образовательным и социальным учреждениям, а также подъездов к контейнерным площадкам.

Работы по уборке снега в городе ведутся в усиленном режиме для обеспечения безопасности жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.