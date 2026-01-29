сегодня в 12:03

Коммунальщики очистили тротуары и проезжую часть у площади Ленина в Серпухове

В историческом центре Серпухова коммунальные службы 29 января очистили от снега тротуары и проезжую часть улицы Ворошилова рядом с площадью Ленина.

В центре Серпухова сотрудники комбината благоустройства провели уборку снега на тротуарах и прилегающей проезжей части улицы Ворошилова у площади Ленина. Для вывоза снега рабочие временно перекрыли одну полосу движения, после чего погрузили снег в самосвалы.

Особое внимание уделили обеспечению безопасности пешеходов: до твердого покрытия очистили пешеходные переходы, дорожки, тротуары и остановочные павильоны.

В работах участвовали фронтальный погрузчик, снегоуборочная машина, самосвал и дополнительная техника. Всего на уборке было задействовано около 90 единиц техники и 250 рабочих.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.