Коммунальщики очистили Советскую площадь в Клину от снега

Коммунальные службы Клина утром вышли на уборку последствий снегопада «Валли» и очистили от снега Советскую площадь. В первую очередь работы провели на дорогах с интенсивным автобусным движением, у остановок и социальных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.