Коммунальщики Наро-Фоминского округа убирают листву и готовят технику к зиме

Сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» осенью перешли на усиленный режим работы: убирают листву в Наро-Фоминском округе и готовят спецтехнику к зиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» убирают опавшую листву на всех участках округа. Это помогает предотвратить засоры ливневой канализации. При первых заморозках листва на дорогах может стать скользкой.

«Уборка листвы — это в первую очередь безопасность жителей и стабильная работа городской инфраструктуры. Мы распределили бригады по ключевым участкам, чтобы минимизировать риски засорения ливневок и оперативно реагировать на погодные изменения», — пояснил директор учреждения Сергей Аркушин.

Параллельно коммунальщики завершают подготовку парка спецтехники к первым снегопадам. Работы идут по графику.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.