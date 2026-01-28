Коммунальщики Лотошинского округа очистили дворы и детскую площадку в Ушакове

Сотрудники «Благоустройства» 28 января убрали снег во дворах и на детской площадке возле домов в деревне Ушаково Лотошинского округа.

Коммунальные службы Лотошинского округа 28 января провели уборку снега у двухэтажных многоквартирных домов в деревне Ушаково, а также очистили детскую игровую площадку и парковочные зоны. Работы проводились в условиях продолжающегося снегопада, начавшегося в муниципалитете минувшей ночью. К уборке вновь присоединились волонтеры Подмосковья.

Директор «Благоустройства» Сергей Бондарчук сообщил, что расчистка снега ведется по всему округу, включая поселки Лотошино, Новолотошино, Кировский и отдаленные деревни. В утренние часы были очищены территории в Микулино, Дорах, Кульпино, Власово, Брыково, Михалево и других населенных пунктах. По словам Бондарчука, снег быстро заметает расчищенные участки, однако коммунальщики продолжают работать в авральном режиме с полной загрузкой техники и персонала.

По данным Гидрометцентра России, в северо-западной части Московской области за ночь выпало от 8 до 12 миллиметров осадков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.