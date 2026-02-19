Коммунальщики Лобни очистили остановки в Букино 19 февраля

Коммунальные службы Лобни 19 февраля расчистили автобусные остановки в микрорайоне Букино после снегопада. Работы на Букинском шоссе выполнила бригада из трех человек, завершив уборку за 15 минут.

Сотрудники коммунальных служб убрали снег на остановках общественного транспорта в микрорайоне Букино в Лобне. Работы провели на Букинском шоссе. Снег расчищали вручную с помощью лопат, после чего территории обработали противогололедными материалами.

В уборке были задействованы три человека. На выполнение работ бригаде потребовалось около 15 минут.

«Этот снегопад стал уже не первым испытанием за зиму, и мы привыкли работать в таких условиях», — рассказал сотрудник коммунальной службы Дмитрий Кузнецов.

Он отметил, что расчистка остановок прошла в штатном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.