Коммунальщики Ленинского округа Подмосковья расчищают снег с 6 утра

сегодня в 12:04

Сильный снегопад накрыл Ленинский округ Подмосковья ночью 19 февраля. Коммунальные и дорожные службы с шести утра расчищают дороги, тротуары и остановки в Видном, где циклон «Валли» продолжает усиливаться.

Ночью на территорию округа обрушился сильный снегопад. По данным на утро 19 февраля циклон «Валли» продолжает набирать силу. К непогоде службы подготовились заранее: проверили технику и запаслись необходимым инвентарем.

С шести утра специалисты очищают от снега пешеходные зоны на основных улицах Видного — в Советском проезде, на Советской площади, Школьной улице и проспекте Ленинского Комсомола. Для работы используют ручные снегоуборочные машины, лопаты и щетки, чтобы обеспечить безопасный проход для жителей.

На проезжей части и тротуарах задействована крупная техника — погрузчики, бобкэты и тракторы. Отдельное внимание коммунальщики уделяют остановкам общественного транспорта.

Службы Ленинского округа продолжают работать в усиленном режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.