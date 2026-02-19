Коммунальщики Красногорска расчищают снег в Чернево-1

сегодня в 13:56

Снегопад в Красногорске продолжался всю ночь, и 19 февраля с 5:30 коммунальные службы вышли на уборку дворов, тротуаров и дорог в микрорайоне Чернево-1. На линии работают 12 человек и спецтехника.

Ночь для коммунальщиков Красногорска выдалась напряженной из-за непрекращающегося снегопада. Уже в 5:30 утра бригады приступили к расчистке дворовых территорий, пешеходных дорожек и проездов в микрорайоне Чернево-1.

В работе задействованы две машины с ковшами, техника со щеткой, ротор и тракторы МТЗ. Всего на линии находятся 12 рабочих.

«Втянулись, нам такая погода не страшна», — сказал начальник участка Чернево-1 Илья Губский.

Он отметил, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы жители могли безопасно передвигаться по очищенным дорожкам и проездам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.