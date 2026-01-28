Коммунальные службы Клина расчищают дворы после снегопада

сегодня в 15:12

Дворы на улицах Карла Маркса и Дзержинского в Клину очищают от снега после двухдневного снегопада. Работы ведутся круглосуточно.

Коммунальные службы Клина продолжают убирать снег во дворах на улицах Карла Маркса и Дзержинского. После обильного снегопада работы ведутся в круглосуточном режиме. Новая смена дворников приступила к уборке с шести утра.

Директор управляющей компании «ТСН Дзержинского» Сергей Балановский провел инструктаж для сотрудников, показав, как правильно использовать снегоуборочную технику. По его словам, утром дворники начали работу с лопатами, затем подключили снегоуборщик. В течение дня планируется полностью очистить территорию у дома №22 на улице Дзержинского и освободить тротуары от снега. Дороги и парковочные зоны убирает техника МАУ «Чистый город».

В уборке снега задействованы 69 единиц техники и около 100 дворников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.