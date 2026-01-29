сегодня в 12:27

Коммунальщики и волонтеры очистили двор на Центральной улице в Лотошине от снега

Сотрудники «Благоустройства» и волонтеры Подмосковья 29 января убрали снег во дворе дома 25 на Центральной улице в Лотошине после сильного снегопада.

В Лотошине сотрудники «Благоустройства» совместно с волонтерами очистили от снега двор дома 25 на Центральной улице. Работы провела бригада из семи человек с использованием мини-погрузчика и двух ручных снегоуборщиков. Были расчищены придомовой проезд, парковки, детская площадка и дорожка к контейнерной площадке.

По словам директора «Благоустройства» Сергея Бондарчука, к ликвидации последствий снегопада привлекли всех 80 сотрудников учреждения и 25 единиц техники. Волонтеры помогли убрать снег на детской площадке.

В Лотошине снегопад продолжается, за последние сутки в северо-западной части Московской области выпало от 6 до 10 миллиметров осадков, сообщили в Гидрометцентре России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.