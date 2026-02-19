Коммунальщики и волонтеры Лотошина убирают снег 19 февраля

Коммунальные службы и волонтеры вышли на расчистку снега в муниципальном округе Лотошино утром 19 февраля. После циклона «Валли» на улицах работают 80 сотрудников и 25 единиц техники.

Сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» приступили к ликвидации последствий снегопада с 6:00. Работы ведутся в поселках Лотошино, Новолотошино и Кировский, а также в деревнях и селах округа.

В поселке Кировский бригада расчистила парковки и проезды у многоквартирных домов, к работам присоединились волонтеры Подмосковья. Специалисты также привели в порядок детскую площадку.

Директор учреждения Сергей Бондарчук отметил, что из-за продолжающегося снегопада результаты уборки могут быть малозаметны уже через несколько часов. По данным Гидрометцентра России, на северо-западе Подмосковья за утро выпало около 7 мм осадков, что соответствует 10–15 см снега. Снегопад, по прогнозам, продлится до вечера.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.