Коммунальщики Чехова устраняют последствия циклона Валли

Коммунальные и дорожные службы Чехова с утра 19 февраля ликвидируют последствия мощного снегопада, вызванного циклоном «Валли». В округе чистят дороги и дворы, вывозят снег и обрабатывают покрытия реагентами, задействовано более 260 человек и 55 единиц техники.

В ночь с 18 на 19 февраля на Подмосковье и Чехов обрушился балканский циклон «Валли». Снегопад сопровождается метелью и заносами, порывы ветра достигают 15–20 м/с. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков, а высота снежного покрова местами увеличится на 30–35 см — до 80 см.

Администрация округа перевела коммунальные и дорожные службы в режим усиленной работы. В уборке задействованы более 260 человек, в том числе 115 сотрудников МБУ «Чеховское благоустройство», «Мосавтодора» и подрядных организаций, а также свыше 150 работников управляющих компаний. Используется 55 единиц спецтехники.

В первую очередь специалисты расчищают автобусные остановки, тротуары, подъезды к социальным объектам и дороги 1–3 категории. Во дворах внимание уделяют входным группам, пешеходным дорожкам, проездам и детским площадкам, а также лестницам и спускам. Снег вывозят на три площадки — в Чехове на улице 8 Марта, у деревни Перхурово и в районе деревни Гришенки.

Региональные трассы и остановки обслуживает «Мосавтодор». Заявки на уборку принимают по телефонам +7 (800) 250-40-04 и +7 (800) 300-87-43.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.